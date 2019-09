Borgo a Mozzano



Recesso da Borgo Eventi, Halloween Celebration sarà organizzata dal comune

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:54

di simone pierotti

Il consiglio comunale di Borgo a Mozzano ha deliberato il recesso dall’associazione Borgo Eventi e, di conseguenza, il prossimo Halloween Celebration verrà organizzato dallo stesso comune. Una scelta dettata da vari fattori, come ha spiegato in apertura la delegata Simona Girelli: “Il prossimo Halloween sarà organizzato direttamente dal comune: è infatti riconosciuta l’importanza dell’evento che richiama migliaia di persone da tutta Italia, coinvolge il nostro monumento principe, il Ponte del Diavolo, e necessita di pressanti norme di sicurezza. Verrà organizzata presto una riunione con tutte le associazioni, comitati, gruppi sportivi e verranno pubblicati dei bandi per aderire. Importante decisione, quella di abbassare il prezzo a 10 euro”.

Il consigliere Gabriele Bertolacci, pur apprezzando l’abbassamento del prezzo del biglietto, auspicava un deciso abbattimento dello stesso, nonché un coinvolgimento maggiore della associazioni. L’assessore Profetti ha evidenziato gli aspetti finanziari della festa, con oneri per sicurezza molto alti, e annunciando la stipula di un’assicurazione che tutela dai rischi legati ad annullamento causa maltempo. Dai banchi dell’opposizione dubbi da parte di Indro Marchi: “Una delibera di giunta di un mese fa assegnava a Borgo Eventi il compito di organizzare manifestazioni come Halloween Celebration e stabiliva una convenzione, non mi pare una scelta coerente né compatibile”.

Altro tema all’ordine del giorno quello delle commissioni extra consiliari e speciali che verranno riattivate. Il sindaco Andreuccetti ha spiegato che le originarie 10 dovrebbero divenire 7/8. Al momento sono le seguenti: Lavoro, solidarietà e pari opportunità, Federalismo fiscale e servizi, Sanità protezione civile e volontariato, Commissione Sport che verrebbe accorpata nella nuova Commissione Promozione del territorio: commercio, turismo, sport e cultura, Pianificazione territoriale (da accorpare eventualmente alla Commissione federalismo), Commissione energie rinnovabili e Ambiente, Commissione Giovani, Commissione agricoltura e attività venatorie.

Tra le interpellanze presentate, Jamila Bertieri espone quella su terreni incolti a Diecimo, sui quali sono intervenuti le guardie comunali: come ha sottolineato la stessa consigliere e l’assessore Cristofani, il problema è stato risolto.

In chiusura di consiglio, polemiche per la “pista ciclabile luminosa” di Diecimo, con Marchi che ha sottolineato le varie problematiche che presenta e che su di essa non si dovrebbero “cavalcare” false aspettative.