Borgo a Mozzano



Teatro di Verzura chiude con "La Notte dei Campioni"

giovedì, 5 settembre 2019, 15:32

"La Notte dei Campioni, Passione Rally!" è stata la serata conclusiva della stagione 2019 del Teatro di Verzura. Protagonisti: Franco Cunico, Paolo Andreucci, Tommaso Ciuffi, Luca Panzani e Giulia Serafini. Dal 4 al 15 settembre sarà possibile visitare la mostra fotografica di Massimo Bettiol "L'emozione del Rally".

"Si ringrazia il comune di Castiglione Garfagnana, assessorato alla cultura Roberto Tamagnini per la concessione della mostra - si legge in una nota del comune di Borgo a Mozzano -. Inoltre Matteo Lunardi per le bellissime foto su Paolo Andreucci. Infine, Piergiorgio Barsanti e David Bertolacci per la fondamentale collaborazione nell’organizzazione della speciale serata".