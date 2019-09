Trofeo Industria, domenica l'edizione del ventennale della corsa ciclistica

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 26 settembre 2019, 17:26

Sistema Ambiente informa che la stazione ecologica di Diecimo nei prossimi giorni resterà chiusa per interventi urgenti di manutenzione. Sistema Ambiente si scusa per il disagio arrecato ma sarà data comunque tempestiva comunicazione della data di riapertura

giovedì, 26 settembre 2019, 16:48

Tanti i temi affrontati nel corso dell’ultimo consiglio comunale, oltre ai temi all’ordine del giorno. Tra le novità principali, quello di ieri sera è stato il penultimo consiglio per l’attuale segretario comunale, la dott.ssa Silvana Citti che dal 1° ottobre sarà in pensione

lunedì, 23 settembre 2019, 15:47

E’ stata una bella giornata di festa per la Misericordia di Borgo a Mozzano quella di sabato 21 settembre, per la celebrazione dei dieci anni di costruzione della nuova sede di via San Francesco

lunedì, 23 settembre 2019, 08:46

Carlo Brunini, il primo comandante dei vigili urbani di Borgo a Mozzano ci ha lasciato. In silenzio, come in silenzio ha trascorso gli ultimi anni della sua grave malattia che l’ha costretto a fermarsi per oltre sei anni, impedendogli di svolgere le sue molteplici attività da pensionato come quelle nella...

sabato, 21 settembre 2019, 20:12

Questo pomeriggio la stazione di Lucca del Sast è stata attivata per soccorrere una donna, originaria della lucchesia, che è caduta nei boschi del comune di Borgo a Mozzano. Nella caduta ha riportato un trauma alla caviglia

sabato, 21 settembre 2019, 15:17

Il consigliere di minoranza Lorenzo Bertolacci, del gruppo "Orgoglio Comune", interviene in merito alle condizioni del tetto dell'edificio della "nuova" scuola media