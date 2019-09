Una giornata dedicata alla Linea Gotica

Altri articoli in Borgo a Mozzano

martedì, 17 settembre 2019, 16:51

Il segretario provinciale Ugl/Fna, Cipriano Paolinelli, interviene per segnalare il problema della mancanza di fermate abilitate per i diversamente abili in alcune frazioni dei comuni della provincia

lunedì, 16 settembre 2019, 22:32

La Lega borghigiana sta definendo una linea "polivalente" tra militanti e sostenitori, soprattutto grazie alle sempre più richieste al tesseramento, che ha registrato un aumento esponenziale di partecipanti

venerdì, 13 settembre 2019, 12:37

Il gruppo di minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", interviene con una nota per chiedere all'amministrazione un intervento per la cura dei terreni incolti

giovedì, 12 settembre 2019, 16:59

Sono ben 22 i posti per volontari da impiegare in quattro progetti del Servizio Civile Universale, presentati dalla Misericordia di Borgo a Mozzano. Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il bando per la selezione di Volontari in Servizio Civile Universale

giovedì, 12 settembre 2019, 14:47

Il gruppo di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, “Orgoglio Comune”, chiede chiarezza sul recesso dall'associazione “Borgo a Mozzano eventi" dopo l'ultima seduta consiliare

giovedì, 12 settembre 2019, 11:07

Il cantautore toscano Andrea Brunini finirà il suo tour estivo 2019 fatto di oltre 25 appuntamenti con due avvenimenti live di rilievo