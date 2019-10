Borgo a Mozzano



A Borgo a Mozzano torna "La Notte Nera"

mercoledì, 16 ottobre 2019, 11:11

Sabato 26 ottobre a Borgo a Mozzano si terrà l’ormai tradizionale anteprima di "Halloween Celebration", il gioco spettacolo horror interattivo, la "Notte Nera".

Organizzato dall’Associazione Artistico Culturale Loga Studio, con il supporto dell’Associazione Borgo Eventi, e della Nero Creativelab e con il patrocinio del comune di Borgo a Mozzano, La Notte Nera giunge alla sua undicesima edizione.

I 70 attori dell’ “Anonima Teatranti”, diretti dalla regia di Stefano Nannizzi, daranno vita a 30 scene horror disposte nell’intero centro storico di Borgo a Mozzano.

La storia, costruita sul testo originale di Agua Amaranta Nannizzi, è ambientata nel mondo dei vampiri di Sarcanyra; I concorrenti dovranno sciogliere un grande mistero, risolvendo enigmi e prove di ogni genere. La Notte Nera inizierà alle ore 21 per terminare alle ore 1.00.

Sarà possibile giocare in squadre da 2 a 6 persone interpretando una delle 100 famiglie di vampiri di Sarcanyra.

Per informazioni e iscrizioni visitare il sito www.lanottenera.it

La Notte Nera è la porta di passaggio tra i giorni comuni ed il “non niente”.

Una cerimonia di mezza via prima che scocchi il rintocco del trentunesimo giorno di ottobre.

In questa notte buia, s’apre il varco d’interzona tra gli esseri delle tenebre ed i mortali.

Solo per poche ore, sangue e non-vita, si sfiorano in una danza di velluto ed è possibile scorgere la forma d’ogni cosa.

Dopo la palpitante edizione 2018 la storia continua più nera ed intrigante che mai. Un anno è trascorso ed i Vampiri di Sarcanyra tornano a celebrare la Notte Nera. L’incontro di ricorrenza è vicino; tutte le Famiglie stanno per ritrovarsi nel Borgo di Mezzo per festeggiare in dimora magica con il loro Reggente e rinnovare la solida unione di sangue tra tutti i casati. Ma anche stavolta qualcosa di terribile e inaspettato porterà le famiglie ad impegnarsi nel risolvere un cervellotico mistero. Ogni famiglia si troverà ad indagare e a snodarsi in mille peripezie tra enigmi da risolvere e prove da sostenere all’interno del Centro Storico del Borgo di Mezzo. Strani personaggi, esseri affini e creature pericolose, interagiranno con i giocatori portandoli lentamente alla soluzione. Certo ci vorrà sale nella zucca, nervi saldi e soprattutto sangue freddo…. Qualità indispensabili per un Vampiro.

Non vi rimane che approfondire ed iscrivervi.

Sabato 26 ottobre 2019 - Check in giocatori ore 18.00 / 20.00

Inizio gioco ore 21.00