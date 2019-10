Borgo a Mozzano



Al via la stagione Unitre

mercoledì, 23 ottobre 2019, 19:51

Al via venerdì 8 novembre la stagione 2019/2020 della Uni3 di Borgo a Mozzano. Le lezioni si terranno nella Limonaia della Biblioteca Comunale Palazzo Santini.



Anteprima della stagione il 26 settembre con la gita culturale a Gubbio in occasione del “Festival del Medioevo” dedicato quest anno a “Donne, l'altro volto della storia “ con la partecipazione di oltre 90 persone . Un programma variegato e con tante novità, dalla storia all arte, dalla medicina al giornalismo, agricoltura e presentazioni libri del territorio. Professionisti di settore si alterneranno come “insegnanti” nei vari appuntamenti .



Un venerdì pomeriggio da passare in compagnia e per imparare sempre qualcosa di nuovo. Nelle scorse stagioni c'è stata un altissima partecipazione con un pubblico di 35/40 persone ad appuntamento.



Le lezioni sono ad ingresso gratuito e aperte a persone di ogni età. L'organizzazione del calendario è curato dalla dottoressa Claudia Giannecchini, bibliotecaria responsabile. In allegato il programma della prima parte delle lezioni da novembre a fine gennaio.





Ø 8 novembre: Inizio anno accademico.

Saluti del Sindaco Patrizio Andreuccetti. I lunghi anni 80. L’ Italia dal 1978 al 1991.

Ø 15 novembre: Monica Paoli: Presentazione del libro “Polenta di grano duro”. (Nonna Adriana racconta).

Ø 29 novembre: Giovanna Zellini:” La potatura delle piante da frutto”.

Ø 6 dicembre: Serafino Viviani:“Le malattie delle vene”.

Ø 13 dicembre: Feliciano Ravera: “ Fosco Maraini, un viaggiatore del ‘900.

Ø

Ø 20 dicembre: Nicola Pardini:“Amore intensivo”.

Saluti e scambio di auguri natalizi.

Ø 10 gennaio: Sandro Censi: “Perché sta lì”?

Ø 17 gennaio: Alessandra Pieri:” Dolore alla schiena: cause, prevenzione e cura”.

Ø 24 gennaio: Simonetta Cassai:“Wassily Kandinsky e il cavaliere azzurro”.

Ø 31 gennaio: Marco Nicoli:“Come si scrive un articolo di giornale”.