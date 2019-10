Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): “La regione sta trascurando il rispetto per il diritto alla salute"

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:02

Yamila Bertieri, esponente Lega e consigliere di opposizione Borgo a Mozzano, un mese fa ha segnalato una situazione che l'ha riguardata in prima persona poiché, un suo parente stretto, dopo diverse ore di attesa al Pronto Soccorso del San Luca ha deciso, ormai stanco di aspettare dopo un'intera giornata il colloquio con il medico, di ritornare a casa per poi rivolgersi successivamente ad un dottore privato.



“Fortunatamente – ribadisce Bertieri - questa è stata una situazione che si è risolta nei migliori dei modi, a differenza di quello che è accaduto due giorni fa all’anziano signore residente in Mediavalle e deceduto in barella. Sono situazioni – sottolinea - che nel 2019 non dovrebbero accadere poiché il "diritto alla salute" è fondamentale ed è fra i diversi diritti sociali che la Carta Costituzionale riconosce, caratterizzando il nostro ordinamento come quello di uno Stato democratico sociale”.

“È inaccettabile che ad oggi questo diritto venga meno – afferma -. Sappiamo bene, però, che l'art.117 comma 3 della Costituzione attribuisce alla Regione la materia “tutela della salute” e “ricerca scientifica”. La Toscana negli ultimi cinque anni ha trascurato il suo interesse in questo settore, senza investire su di esso, soprattutto nei medici, ma ha continuato a tagliarne i fondi”.

“Inoltre – aggiunge -, attorno agli ospedali ruotano molteplici associazioni di volontariato che in maniera permanente presiedono il territorio con operatori e volontari h24 e una realtà concreta l'abbiamo anche nel comune di Borgo Mozzano, la Misericordia che con i suoi servizi, tiene alto l'onore della "buona sanità ".



“Mi auguro – conclude Bertieri - che in futuro vi sia maggiore attenzione in questa tematica, poiché una società è sana se chi la compone sta bene, e chi la compone siamo noi cittadini”.