Borgo a Mozzano



Bertieri: “Strade per Cerreto con erba alta e incolta”

martedì, 8 ottobre 2019, 16:21

La consigliere di minoranza Jamila Bertieri si fa portavoce di una segnalazione presentata un cittadino ma, come la stessa sottolinea, non si tratta della prima similare.

“Un cittadino – spiega la Bertieri – ha documentato attraverso le fotografie lo stato di due strade che da Borgo a Mozzano conducono a Cerreto. Si tratta delle due stradine, peraltro molto belle e caratteristiche, che in tanti percorrono a piedi ma si trovano quasi sempre a camminare in mezzo all’erba alta ed incolta. E’ inutile che venga pulita ogni mattina la strada principale che entra nel capoluogo e lasciare in queste condizioni le altre. Non si tratta, purtroppo, dell’unica segnalazione perché ci sono diverse strade nelle frazioni in questo stato”.