Borgo a Mozzano



Consiglio, approvate linee programmatiche e Dup: ultimi atti per la segretaria Citti

martedì, 1 ottobre 2019, 12:14

di simone pierotti

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, l’amministrazione ha presentato le linee programmatiche di mandato del quinquennio e il documento unico di programmazione (DUP) del triennio 2020/2022: consiglio che si è concluso entro la mezzanotte in quanto sono stati gli ultimi atti formali compiuti dal segretario comunale, la dottoressa Silvana Citti che, dal 1° ottobre, è in pensione. Il primo cittadino e tutti i consiglieri hanno voluto salutarla e ringraziarla per il lavoro svolto in tutti questi anni, sempre al servizio della macchina comunale con competenza e disponibilità.

Buona parte della seduta ha visto la relazione del sindaco Andreuccetti sulle linee programmatiche di mandato. Al primo punto del programma, la scuola: l’obiettivo dell’amministrazione resta quello di mettere in sicurezza anti sismica tutti i plessi scolastici. Saranno presentati progetti agli enti superiori e alle Fondazioni: si lavora per diminuire il debito residuo per aumentare gli investimenti. Tra i risultati ottenuti, quello di portare le rette per gli asilo nido quasi zero: inoltre la mensa per le scuole dell’infanzia ed elementare sono gratuite per chi ha Isee familiare inferiore a 15mila euro. Altro punto fondamentale è rappresentato dal “sociale”, campo in cui l’amministrazione vuole rafforzare la propria azione, con attenzione alle famiglie, ai giovani e alla terza età: in cantiere il progetto di creare il consiglio comunale dei ragazzi. “Siamo sensibili alla disabilità – ha spiegato il sindaco – e puntiamo all’abbattimento delle barriere architettoniche, a creare nuovi parcheggi riservati, abbiamo fatto molto ma dobbiamo fare di più, tanti edifici hanno bisogno di interventi. Altro tema portante del programma ò la cultura e il turismo: puntare a valorizzare le eccellenze del territorio ma anche il quotidiano, alcune manifestazioni (Borgo è Bellezza, Halloween Celebration, Verzura, Azalea, Festa della Birra …) costituiscono una tradizione consolidata, altre vanno rafforzate. Puntare alla salvaguardia dell’ambiente, obiettivo rimane quello dei “rifiuti zero” e della prevenzione. Sviluppo del territorio: la variante urbanistica rappresenta uno strumento importante: Obiettivo quello di realizzare gi ambulatori medici a Diecimo e Valdottavo, il sogno resta quello del ponte che colleghi Borgo con l’area della Socciglia. Lavoriamo per creare nuovi luoghi di ritrovo: penso all’ex scuola di Dezza e ad una nuova sede per la Scuola Civica di Musica. Viabilità: siamo ormai vicini all’approvazione del progetto esecutivo per la rotatoria di Anchiano. Tema collegato alla sicurezza stradale e del territorio, con nuovi attraversamenti pedonali e videocamere di controllo. Sport e tempo libero: vogliamo realizzare o lo stiamo facendo, nuovi parchi giochi, uno per frazione, ma abbiamo in cantiere anche il progetto del campo da calcio a 7 e dei campi da tennis. Dobbiamo rilanciare il centro storico e il commercio ma serve impegno da parte di tutti, pubblico e privato, perché 150mila turisti che visitano il Ponte del Diavolo devono essere spinti a visitare il nostro centro storico e paesi. Lavoro e investimenti: vanno migliorate le infrastrutture, personalmente sono favorevole agli assi viari, dobbiamo superare le divisioni per il bene comune. Altro tema è rappresentato dalla sanità: lavoriamo per avere un nuovo medico di base nel comune”.

Da parte della minoranza c’è stata, su molti punti, una condivisione dei progetti, con la richiesta da parte di Bertieri di essere attenti ai bandi sulla sicurezza e sugli impianti di videosorveglianza, e da parte di Marchi di aumentare la partecipazione del cittadino alla vita politica e amministrativa, con consigli di frazione, commissioni extra consiliari, riprese delle sedute in streaming. Bertolacci ha sottolineato la necessità di un parcheggio per il campo sportivo “Parisotto” e ha proposto di studiare la possibilità di indire bandi per la gestione dei vari impianti sportivi, ha chiesto inoltre, investimenti sui cimiteri, di cui non ha sentito parlare precedentemente.

Tra le proposte che l’amministrazione ha presentato, quella di togliere ogni agevolazione a chi superi una certa soglia di fascia Isee, ridistribuendo il margine sulle fasce più basse.

Sia le linee programmatiche che il D.U.P. sono stati approvati con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione del gruppo di minoranza, che si è riservato di studiare meglio gli atti. Tra le comunicazioni, il sindaco ha riferito che sono stati affidati i lavori di restauro al Ponte del Diavolo, che pertanto inizieranno a breve.

Infine, il segretario comunale Citti ha salutato consiglieri e dipendenti comunali ricordando tutti questi anni in cui ha svolto il proprio lavoro con orgoglio di rappresentare lo Stato italiano.