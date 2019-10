Borgo a Mozzano



Convegno su impiantistica sportiva al Salone delle Feste

martedì, 29 ottobre 2019, 17:52

Mercoledì 6 novembre, presso il “Salone delle Feste” in Piazza degli Alpini, 3 a Borgo a Mozzano, si terrà un incontro riguardo alle norme e alle opportunità per quanto riguarda l'impiantistica sportiva.

La giornata inizierà alle 9:45 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti delle autorità: presenti, Patrizio Andreuccetti, Sindaco di Borgo a Mozzano, e Salvatore Sanzo, Presidente del CR CONI Toscana. Alle 10:15 avrà inizio la procedura per la presentazione dei progetti sul Portale C.I.S. a cura dell’architetto Gabriele Fiorentini, Vice Tecnico Regionale per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, che illustrerà anche le norme vigenti in questo campo.

Alle 12:15 il dott. Luca De Vito, referente commerciale di zona dell’Istituto di Credito Sportivo, parlerà delle opportunità di finanziamento agevolato per gli enti pubblici e le associazioni sportive; la giornata si concluderà alle 13:00.