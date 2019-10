Borgo a Mozzano



Corso teorico-pratico di pesca alla mosca

sabato, 19 ottobre 2019, 15:59

Inizierà sabato 9 novembre il corso teorico/pratico di pesca a mosca a cura dell’Associazione Mosca Club Lucca, rappresentata nel comune di Borgo a Mozzano da Isaia Bertolacci.



L’idea, nata in collaborazione con il comune, ha il fine di far conoscere questo tipo di pesca, ma soprattutto di valorizzare il tratto di fiume Serchio che lambisce il territorio comunale. Tale tratto, infatti, è considerato molto attrattivo da pescatori, professionisti e non, ed è stato anche oggetto di diversi documentari televisivi su emittenti di settore. L’Associazione Mosca Club Lucca propone un corso diviso in due parti: la prima parte sarà teorica (tratterà temi come l’ entomologia, la costruzione di mosche , la sicurezza, i nodi e l’attrezzatura), mentre la seconda parte riguarderà le tecniche di lancio della pesca a mosca .



"Isaia Bertolacci e l’associazione lucchese ci hanno proposto questo corso - spiega Simona Girelli - oltre che un eventuale successivo progetto di rilancio della zona lungo il fiume Serchio che tocca il nostro comune in un’ottica turistica e ben volentieri l’amministrazione ha accettato questa nuova iniziativa".