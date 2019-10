Borgo a Mozzano



Crisi Schott Italvetro, Zucconi chiede un incontro alla direzione aziendale

giovedì, 31 ottobre 2019, 08:45

L'onorevole Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia, interviene in merito alla crisi della Schott Italvetro di Borgo a Mozzano chiedendo un incontro alla direzione aziendale.



"In una recente assemblea dei lavoratori della Schott di Borgo a Mozzano - esordisce -, che si è tenuta martedì 22 ottobre, è stata ventilata la possibilità di una prossima, significativa, riduzione di personale del sito produttivo di circa 35/40 unità".

"L’azienda Schott (già Italvetro) - spiega -, con sede ad Anchiano di Borgo a Mozzano, è una delle realtà produttive più significative del territorio di Borgo a Mozzano e della Media Valle del Serchio e, pertanto, una crisi di quella realtà industriale, determina sicuramente grosse preoccupazioni nei lavoratori, nelle loro famiglie e nel territorio".

"Diversi lavoratori - conclude Zucconi -, giustamente preoccupati per il loro futuro, mi hanno interessato e ho immediatamente inoltrato una richiesta di incontro alla direzione aziendale della Schott, per avere informazioni dirette su quanto sta accadendo, per offrire tutto il sostegno necessario, insieme a tutte le Iitituzioni, per scongiurare un così significativo ridimensionamento dell’azienda, di proprietà di un importante gruppo tedesco, leader nel settore della produzione e lavorazione del vetro".