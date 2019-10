Borgo a Mozzano



Eventi Natale 2019, commercianti in prima linea

domenica, 13 ottobre 2019, 15:23

Iniziano i preparativi a Borgo a Mozzano per gli eventi natalizi che vedono in prima linea tutti i commercianti del centro storico e non. Martedì si è tenuta una prima riunione organizzativa presso la cappellina ex Oblate, dove si sono ritrovati i commercianti ed hanno stilato un primo programma per il mese di dicembre.



"I dettagli saranno spiegati prossimamente - afferma Simona Girelli -, possiamo però anticipare che stanno lavorando per rendere Borgo un paese in piena atmosfera natalizia dove non mancherà di incontrare Babbo Natale, il laboratorio degli Elfi aiutanti, musica itinerante natalizia, giochi per bimbi, buon cibo di strada legato alla tipicità del territorio. Decorazioni sono previste anche per i privati che allestiranno balconi e facciate. Negozi aperti la domenica e nelle tre serate antecedenti il Natale".



“Dopo l'incontro in comune - dice Girelli - i commercianti si sono subito messi all’opera con grande gioco di squadra e di unità; hanno fatto proposte e si stanno organizzando per allestire a loro spese alcune parti di paese. Borgo a Mozzano ha sempre avuto un grande tradizione commerciale ed è considerato un po’ il centro a metà strada tra Garfagnana e Lucchesia. I negozi presenti offrono tutti materiale di qualità e prediligono il cosiddetto “Made in Italy”. Chi viene in Borgo puo’ trovare dal buon pane, salumeria d eccellenza, macelleria, lavanderie, abbigliamento, scarpe, borse e accessori, vineria, fiori e piante, saponerie e prodotti alla spina, artigianato in pelle, bar, tabacchi, ristorante, pizzeria, frutta e verdura, parrucchiere, veterinaria, toilette per animali, oreficeria, pasticceria, estetista, articoli per Party. All'esterno del centro storico completano l’offerta farmacia, gelateria, agenzia di viaggi, abbigliamento per bambini, edicola cartoleria, palestra, distributore di benzina, casalinghi e ferramenta, articoli per edilizia, oltre a bar e ristorante pizzeria".



"Stiamo lavorando anche al miglioramento del mercato settimanale del venerdì - conclude -, per il quale abbiamo già in programma un incontro in comune con i mercatali già presenti che si sono resi disponibili a collaborare con suggerimenti e proposte varie. L'obbiettivo è quello di vivere ancora di più il centro storico ,impresa non facile con i grandi centri commerciali e con le vendite online, ma tutti insieme è doveroso impegnarsi per tale risultato e acquistare nel negozio di paese fa sicuramente la differenza “.



Il programma di Natale 2019 prevede eventi anche nelle frazioni del comune e Mercatini sia a Diecimo che a Valdottavo.