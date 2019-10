Grande festa al convento di San Francesco: l’Officina della Solidarietà è una splendida realtà

Altri articoli in Borgo a Mozzano

domenica, 13 ottobre 2019, 15:23

Iniziano i preparativi a Borgo a Mozzano per gli eventi natalizi che vedono in prima linea tutti i commercianti del centro storico e non

venerdì, 11 ottobre 2019, 08:39

"Le strade che conducono a numerose frazioni del territorio borghigiano sono invase dalla vegetazione". La denuncia arriva dal gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune"

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:02

Yamila Bertieri, esponente Lega e consigliere di opposizione Borgo a Mozzano, un mese fa ha segnalato una situazione che l'ha riguardata in prima persona

mercoledì, 9 ottobre 2019, 13:58

A Borgo a Mozzano, domenica 13 ottobre, si terrà la giornata di impegno ambientale denominata "Puliamo il Mondo 2019". Il ritrovo è presso il campo sportivo di Borgo a Mozzano alle 9

martedì, 8 ottobre 2019, 16:21

La consigliere di minoranza Jamila Bertieri si fa portavoce di una segnalazione presentata un cittadino ma, come la stessa sottolinea, non si tratta della prima similare

lunedì, 7 ottobre 2019, 18:41

Le Industrie Cartarie Tronchetti hanno fatto il pieno di premi come squadra aziendale, Lucart ha trionfato nella persona del vincitore assoluto, ma anche altre importanti imprese del territorio lucchese hanno ricevuto riconoscimenti per i piazzamenti nel Trofeo Industria del ventennale