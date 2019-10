Borgo a Mozzano



Inaugurano i locali dell’Officina della Solidarietà

venerdì, 4 ottobre 2019, 11:29

Sabato 12 ottobre, ancora un importante appuntamento per la Misericordia di Borgo a Mozzano, che vedrà protagonista il convento San Francesco, con l’inaugurazione dei nuovi locali della “Officina della Solidarietà”.

Alle 17, il correttore della Misericordia Don Francesco Maccari celebrerà la santa messa. Al termine, verranno inaugurati i locali del laboratorio per persone diversamente abili, denominato “Officina della Solidarietà”, realizzati con il contributo della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus. Verrà inoltre presentato il nuovo logo del convento di San Francesco e la nuova denominazione “Convento S. Francesco RSA” per la residenza sanitaria assistenziale che opera ormai dal 1983 e che ha sede proprio nell’antico complesso francescano, oggi di proprietà della Misericordia. All’inaugurazione saranno presenti le autorità, i rappresentanti della Fondazione per la Coesione Sociale e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e sicuramente tanti volontari della Confraternita borghigiana. L’ appuntamento è particolarmente atteso dai ragazzi che già frequentano le attività del centro diurno, che ha sede nel convento e dalle loro famiglie, e potrà aprire ulteriori possibilità di frequenza ai ragazzi del territorio che hanno bisogno di attività socializzanti e coinvolgenti.