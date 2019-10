Borgo a Mozzano



Nuova vitalità per le realtà commerciali, incontro in comune

giovedì, 3 ottobre 2019, 12:45

Si è svolta presso la sala consiliare del comune di Borgo a Mozzano un incontro tra amministrazione comunale e realtà commerciali; l’appuntamento ha avuto come tema principale l’organizzazione del My Christmans e soprattutto è stata occasione per individuare azioni innovative per sviluppare il commercio soprattutto nel centro storico avviando iniziative per valorizzare il centro storico attraverso nuovi percorsi in sinergia con l’Associazione Pro Loco, l’Istituto Storico Lucchese e il Comitato Linea Gotica, presenti alla riunione con i rispettivi presidenti Katia Ridolfi, Silvia Valentini e Piergiorgio Pieroni.

"Borgo a Mozzano ha una posizione strategica nella Media Valle del Serchio – afferma Simona Girelli, consigliere con delega al Turismo e Manifestazioni - ed il centro storico è ricco di siti storico culturali che, uniti al Ponte del Diavolo, possono dar vita ad un percorso lungo il quale i turisti possono trovare anche le nostre realtà commerciali. Linea Gotica e Ponte del Diavolo possono essere unite da questo itinerario".

I commercianti tutti hanno dimostrato massima collaborazione e vivacità.