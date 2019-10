Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune, approvata mozione su realizzazione “aree a verde per cani"

lunedì, 21 ottobre 2019, 13:13

Il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, “Orgoglio comune", nell'ultimo consiglio comunale del 16 ottobre ha presentato la mozione sulla “realizzazione delle aree a verde per cani, uno spazio di civiltà per padrone e animale”.



Il gruppo sottolinea l'importanza che gli animali domestici hanno nella nostra società, dimostrato dalle sempre più numerose famiglie che ospitano al loro interno uno o più animali cosiddetti "d'affezione": “Crediamo - spiega Orgoglio Comune - che la realizzazione di queste aree permetta di soddisfare molte di esigenze: da quella degli animali che hanno bisogno di spazi per correre indisturbati, senza pericoli e che possono così avere occasione per socializzare con altri cani, a quella dei loro padroni che possono godere di spazi attrezzati in cui farli correre senza preoccupazioni, a quella di coloro che si trovano anche solo di passaggio sul nostro territorio alle quali può essere offerto un servizio per il quale decidano di venire a visitare il nostro territorio. Se in altre occasioni le scelte della maggioranza ci hanno lasciati perplessi, in questo caso la mozione è stata approvata!”



“Adesso – conclude il gruppo - ci impegneremo a stimolare l'amministrazione affinché alle parole seguano i fatti e sollecitiamo tutti i cittadini a contribuire suggerendo le aree che vorrebbero fossero destinate a tele scopo”.