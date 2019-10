Borgo a Mozzano



“Sono solo mascheroni”: si presenta il libro di Umberto Cinquini

giovedì, 24 ottobre 2019, 15:48

“Sono solo mascheroni”, questo il nome dell’autobiografia di Umberto Cinquini, classe 1963, vincitore dell’ultima edizione del Carnevale di Viareggio col suo carro “Papaveri”, che domenica 27 ottobre sarà presentata alle ore 21 presso il Convento San Francesco di Borgo a Mozzano.

Visto il luogo della presentazione il titolo di questa interessante conferenza non poteva ovviamente non essere legato alla festività che da anni attira nel comune della Mediavalle centinaia di turisti e curiosi, nasce così il nome “Carnevale incontra Halloween”, una vera e propria celebrazione delle maschere che caratterizzano tanto Borgo a Mozzano quanto, ovviamente, Viareggio ed il suo Carnevale famoso in tutto il mondo.

Così, alle porte del 31 ottobre, coi preparativi che già fremono nelle case del borgo, Umberto Cinquini viene a raccontare la sua storia. Una storia legata indissolubilmente con quel Carnevale che è da sempre la sua passione e quei carri, quelle maschere, anzi, quei “mascheroni”, che lo accompagnano da una vita.

“Vi racconto una storia, ma non per forza la mia storia – scrive Cinquini nella descrizione del libro- potrebbe essere semplicemente la storia di uno che ama il suo lavoro. Potrebbe essere la storia di chi vive la vita con passione. Perché … La felicità dura quanto il pesce fresco … ma io vado a perscare ogni giorno nel mare dell’entusiasmo”.