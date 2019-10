Borgo a Mozzano



Successo per la prima edizione di “Bimbi in Festa” a San Romano

mercoledì, 2 ottobre 2019, 09:48

di loreno bertolacci

Ottima la riuscita della prima edizione di “Bimbi in Festa” a San Romano di Borgo a Mozzano svoltasi domenica 29 settembre. Una giornata all’insegna del divertimento di piccini e grandi con i “giochi di una volta”. Una manifestazione all’aperto che saluta l’estate 2019 organizzata dal comitato Paesano di San Romano e Motrone con la collaborazione di Nick, Sally e di Orso.



L’idea ha visto la partecipazione di oltre 20 bimbi e dei loro genitori che si sono dilettati nelle varie discipline dei “giochi di un tempo” con i bambini in una sana competizione leale dove spesso i più piccoli hanno avuto la meglio e sono stati i vincitori. Tutti sono ritornati per un momento bambini con il tiro alla fune, la coda dell’asino, il fazzoletto, tiro con l’arco e tanti altri giochi in legno che hanno appassionato tutti i presenti.



Un salto in un passato recente per i genitori e la scoperta di tanti nuovi giochi per i bambini che in realtà non sono così nuovi ma sono conosciuti da decenni. Forse sono stati solo un po’ dimenticati, prendendo il loro posto i cosiddetti videogames, che non sono proprio la stessa cosa. Una giornata insomma dedicata ai bambini ma anche ai genitori che per un giorno sono tornati bambini anche loro riscoprendo insieme ai propri figli quanto sia bello ed importante giocare all’aperto, muovendosi e stando insieme. Con una abbondante merenda con pasta fritta e bibite per tutti la giornata si è conclusa con la promessa di rivedersi il prossimo anno con manifestazioni analoghe.



Il comitato e gli organizzatori, soddisfatti per la riuscita, ringraziano tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della manifestazione. La prima, hanno assicurato, di una lunga serie.