Borgo a Mozzano



Torna a casa e trova il corpo senza vita del marito

martedì, 29 ottobre 2019, 10:50

di andrea cosimini

Una tragedia che ha colpito stanotte una coppia di cittadini inglesi nel comune di Borgo a Mozzano. Un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita dalla moglie che da giorni non aveva più avuto sue notizie al telefono.



Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Da una prima e sommaria ricostruzione, fatta dalle forze dell'ordine, pare che la donna si trovasse fuori casa, in Inghilterra, e che l'ultimo contatto telefonico con il marito risalisse al 26 ottobre. Da lì in poi quest'ultimo non avrebbe più risposto alle chiamate. Tornata dal Regno Unito, quindi, la moglie avrebbe fatto rientro a casa, intorno a mezzanotte e mezzo, preoccupata per il compagno. Una volta giunta nella sua abitazione, quest'ultima avrebbe visto le luci accese e, lì per lì, si sarebbe rincuorata. Dopo però, andando un po' oltre lungo una stradina, si sarebbe trovata di fronte il corpo privo di vita del coniuge.



Stando alle informazioni in possesso dell'Arma, pare che l'uomo avesse l'abitudine di girare in déshabillé. E' probabile quindi che sia scivolato, accidentalmente, nel giardino, nei pressi di un terreno scosceso con un dislivello di circa 15 metri, e che si sia procurato delle lesioni, dopo la caduta, che sono risultate, purtroppo, fatali.



Quando il 118 è arrivato sul posto non ha potuto far altro che costatarne il decesso che, visto lo stato della salma, è probabile risalisse a qualche giorno fa.



Per i carabinieri è intervenuta la stazione di Borgo a Mozzano, con il nucleo operativo, che si è occupata dei rilievi. Il medico legale ha fatto un primo esame esterno, visto che l'uomo aveva diversi traumi, e la morte è risultata compatibile con cause ritenute accidentali. Non c'erano infatti segni evidenti di morte violenta dovuta ad altre cause. E' stato avvisato quindi il pm di turno che ha disposto stamattina il traslamento della salma all'obitorio di Lucca dove è stato fatto un esame esterno cadaverico più approfondito dal medico legale. Non è stato ritenuto però necessario proseguire con l'autopsia, essendo chiare le cause dovute all'accidentalità della caduta. Il pm ha quindi restituito la salma alla famiglia.