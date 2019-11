Borgo a Mozzano



A Borgo a Mozzano incontri contro la violenza sulle donne

mercoledì, 20 novembre 2019, 09:26

In occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre) a Borgo a Mozzano si terranno svariati incontri, nominati “Neanche con un fiore.. NO 365 giorni”, il primo dei quali domenica 24: “Posto occupato” il titolo dato all' evento che ha in programma l'inaugurazione delle due panchine rosse, alle ore 15 presso la loc. Venezia a Borgo a Mozzano e alle 16 a Corsagna in piazza XX settembre. Alle 17:30 un incantevole Ponte del Diavolo si colorerà in onore della serata “M'illumino per te".

A seguire, martedì 26 e mercoledì 27 il “Progetto fragile" metterà in scena uno spettacolo teatrale rivolto agli studenti della scuola secondaria di p26 o grado di Borgo a Mozzano.

Le iniziative saranno patrocinate dal comune di Borgo a Mozzano e alla commissione provinciale pari opportunità, aggiungendo anche alla presentazione degli incontri una frase di Fabrizio Caramagna: “Un gesto d'amore cuce cielo con cielo, soglia con soglia e vita con vita. Un gesto di violenza cuce solo nero con nero e dentro quel buio non si innesta nessun fiore, nessun colore e nessuna formula di serenità.”