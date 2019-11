Borgo a Mozzano



A Cune la manifestazione "Al Castagno Istregoso"

domenica, 10 novembre 2019, 19:43

La sezione borghigiana dell'istituto Storico Lucchese invita alla manifestazione "Al Castagno Istregoso", evento dedicato alla preziosa castagna, che si terrà a Cune domenica 17 novembre. L'Istituto Storico, che come finalità ha anche quelle della ricerca, studio e salvaguardia del patrimonio delle tradizioni popolari locali, sarà rappresentato egregiamente dal professor Gabriele Matraia che interverrà nel corso della conferenza del mattino, come da programma allegato. Chi volesse prenotarsi per il pranzo, può chiamare il numero indicato sempre nell'allegato.