A Cune la prima edizione de “Al Castagno Istregoso”

giovedì, 14 novembre 2019, 16:30

La F.I.T.A. Lucca in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano e con l’Associazione Filodrammatica di Valdottavo organizza, a partire da venerdì 15 novembre, quattro serate al Teatro C. Colombo di Valdottavo in compagnia del Teatro Amatoriale

giovedì, 14 novembre 2019, 09:58

Un appuntamento da non perdere quello del 16 novembre alle ore 21,15 al teatro di San Romano di Motrone, comune di Borgo a Mozzano per la prima teatrale della zona della commedia comica “te la do io la cura…..” di Simona Quilici

giovedì, 14 novembre 2019, 09:01

Sarà la viola da gamba di Francesco Tomei la protagonista del terzo appuntamento degli “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della Cultura” che si terrà domenica 17 novembre, alle ore 17.15, presso la Biblioteca del Convento di San Francesco a Borgo a Mozzano

mercoledì, 13 novembre 2019, 08:34

Nella seduta consiliare convocata per domani, alle 21, si parlerà di crisi occupazionale sul territorio comunale di Borgo a Mozzano, ed in particolare grazie ad una interrogazione della minoranza, si parlerà delle crisi aziendali di Schott e United Converting

martedì, 12 novembre 2019, 16:52

Il consigliere comunale Lega, Yamila Bertieri, esprime tutta la propria soddisfazione dopo che l'amministrazione ha deciso di intervenire riguardo l'uso non adeguato dei cassonetti "Raccolta Abiti", dopo che le tante segnalazioni fatte da lei e da numerosi cittadini

domenica, 10 novembre 2019, 19:43

La sezione borghigiana dell'istituto Storico Lucchese invita alla manifestazione "Al Castagno Istregoso", evento dedicato alla preziosa castagna, che si terrà a Cune domenica 17 novembre