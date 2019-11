Borgo a Mozzano



A Cune un evento legato alla castagna

venerdì, 1 novembre 2019, 17:07

Un evento da non perdere, legato al territorio, alle sue tradizioni più genuine e al prodotto tipico della montagna, la castagna. Domenica 17 novembre, a partire dalla mattina, Cune, frazione montana di Borgo a Mozzano, ospiterà la prima edizione di “Al Castagno Istregoso", manifestazione culturale e, soprattutto, gastronomica che incoronerà il frutto principe dell'economia della montagna.

Cune è il paese della filiera cortissima, dal frutto al cibo, il tutto lavorato con passione e amore e con antichi rituali, dalla raccolta, ai metati (che vedremo in funzione durante le visite guidate), alla realizzazione della farina e, infine, l'esecuzione di ricette antiche e uniche, entrate a far parte della storia di questo prezioso territorio. Al mattino, alle 10, si svolgerà il convegno “Il castagno tra storia, tradizione e prodotti tipici”, che racconterà delle tradizioni, della storia e dell'economia del castagno. Alle 11 apertura percorso enogastronomico con prodotti locali a base di castagna lungo le vie del paese e alle 11:30 visita guidata ai metati in funzione: a cura dei “pratici” della Cune e dei rappresentanti dell’Associazione Castanicoltori della Lucchesia. Navetta gratuita dalle 9:45 dal campo sportivo di Cune.

Alle 12:30 pranzo a base di castagna: cucinato dalle ottime cuoche cunesi, tutto fatto a mano con farina e castagne dop di Cune.