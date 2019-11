Borgo a Mozzano



Al Teatro Colombo di Valdottavo arriva il "Grande Paci"

mercoledì, 27 novembre 2019, 12:06

Il fortunato spettacolo del comico fiorentino in scena al Teatro Comunale Cristoforo Colombo domenica 1 dicembre.



Un'ora di risate assicurate con uno spettacolo rappresentato per la prima volta ben 17 anni fa: una tournee infinita iniziata nl 2002 e che proegue tutt'ora, toccando praticamente tutte le sale teatrali e (quasi) tutte le piazze della Toscana.



Al Colombo il comico sarà affiancato e accompagnato dalla Marcus Bostik Group, una formazione musicale d'eccellenza guidata da Marco Fagioli, artista e amico inseparabile del compianto Carlo Monni.



Paci vanta ormai una lunga carriera, parte della quale condivisa proprio con Carlo Monni: indimenticabile lo spettacolo Pinocchio, con uno scatenato Ceccherini a formare un vero e proprio trio delle meraviglie, che ha portato anche a un invidiabile record, lo spettacolo risulta tutt'oggi essere la rappresentazione teatrale più venduta in dvd di tutta Italia.



Paci è reduce dalla partecipazione alla trasmissione Mediaset "La sai l'ultima?", dove ha ricoperto uno speciale ruolo al fianco del conduttore Ezio Greggio. Normale quindi la grande attenzione che il suo arrivo sul palcoscenico del Colombo sta suscirando.



Gli organizzatori, in previsione di una serata da tutto esaurito, invitano quindi alla prenotazione del biglietto, all'accessibile costo di euro 10.00.



L'appuntamento è per domenica 1 dicembre alle ore 17:00.



G. B.