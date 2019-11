Borgo a Mozzano



Al via la prima edizione di "Borgo Natale"

venerdì, 29 novembre 2019, 17:38

Domenica 1 dicembre inizierà, nel centro storico di Borgo a Mozzano, la prima edizione di "Borgo Natale", organizzata dai commercianti in collaborazione con il comune.



Per le strade del centro si potranno incontrare tanti personaggi fantastici, gli elfi aiutanti, la principessa Frozen e l'amico Olaf. E poi lui, Babbo Natale, lo si troverà nella sua vera casa dove ci aspetta per ricevere letterine dai bambini, sorrisi e abbracci. Per tutti regali e sorprese. Con Babbo Natale si andrà a visitare il laboratorio degli Elfi e il palazzo di Ghiaccio. Non mancheranno le goloserie, carretto del gelato, cioccolata calda, bomboloni e pasta fritta. Le vetrine saranno vestite a festa e scintillanti di addobbi natalizi, i negozianti per l'occasione accoglieranno i visitatori in abiti a tema. Musica natalizia in strada con la Merciful Band, mercatini artigianali lungo Via Umberto.



"Ancora una volta - spiega il consigliere delegato Simona Girelli - i commercianti di Borgo a Mozzano hanno dimostrato una forte volontà a fare bene per il loro territorio. Storicamente Borgo ha sempre avuto una tradizione commerciale di qualità e con offerta a 360 gradi e l'amministrazione è stata ben lieta di collaborare per la realizzazione di questo evento per il quale tutti i commercianti uniti hanno veramente investito tempo e non solo. Diversi privati hanno messo a disposizione fondi in disuso per l'allestimento del villaggio di Natale a dimostrazione che il gioco di squadra vince sopra a tutto".



La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.



Programma:



H 11 apertura mercatino artigianale e Street food

H14, 30 marciful band concerto itinerante

H 14,45 Apertura ufficiale Casa di Babbo Natale

H 14,45 Laboratorio degli Elfi e palazzo del ghiaccio



Ingresso gratuito.