Borgo a Mozzano



Andrea Brunini sale le classifiche radiofoniche con il nuovo singolo

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:25

Andrea Brunini sale le classifiche Radiofoniche con il nuovo singolo "Amori al tempo dell'università". Nel mese di novembre solo dopo due settimane dalla pubblicazione il giovane cantautore lucchese ha raggiunto la 37esima posizione tra gli Indipendenti italiani nelle classifiche nazionali Radio airplay [poco sopra Ghali e Negramaro], ad oggi è primo sulle Classifiche Emergenti Rockol.



Per avere maggiori informazioni sull'attività artistica del giovane cantautore visitare il sito web www.andreabrunini.com o la pagina Facebook Ufficiale Andrea Brunini Official.



Prossimi eventi live in programma 2019, 05 Dic collaborazione con il noto duo veronese Sonohra 07 Dic Live Grind House [ Castelnuovo Garfagnana] 27 Dic Live Reggio Emilia Open Act a Lassociazione