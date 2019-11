Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "La variante urbanistica è una grande opportunità per il territorio"

giovedì, 28 novembre 2019, 16:24

Il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, all'indomani dell'approvazione della variante urbanistica avvenuta nel corso della seduta di consiglio comunale dello scorso martedì, esprime la sua soddisfazione con un video messaggio postato sul suo profilo Facebook.



"Nell'ultimo Consiglio comunale - dichiara Andreuccetti - abbiamo approvato in via definitiva la nuova variante urbanistica, è il frutto del lavoro di cinque anni che disegna il nostro comune per i prossimi cinque anni. Lo farà con le nuove opere pubbliche previste e con la conferma di quelle che già facevano parte del piano, e lo farà confermando o rinnovando la destinazione d'uso dei terreni dei privati".



"In pratica - va poi ad esemplificare il sindaco - laddove le persone avevano chiesto di poter modificare la destinazione d'uso di un proprio terreno, ad esempio da agricolo ad edificabile, per farci una nuova abitazione, da questo atto sarà possibile, se ovviamente l'osservazione era stata accettata. Viceversa se il cittadino aveva chiesto di modificare la destinazione d'uso da edificabile ad agricolo, lo potrà avere in disponibilità".



"Quindi da questo atto - chiude infine il video messaggio del sindaco - dell'ultimo Consiglo comunale è pienamente attiva la nuova variante urbanistica, che disegna quello che sarà il nostro territorio sia per quanto riguarda le opere pubbliche che per quanto riguarda le esigenze dei privati. Un importantissimo passo in avanti per tutta la nostra comunità".



G. B.