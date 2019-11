Borgo a Mozzano



Auto contro camion, traffico in tilt

lunedì, 25 novembre 2019, 18:12

di giuseppe bini

Viabilità collassata verso la Valle del Serchio a causa di un incidente avvenuto, in località Rivangaio, le verso le 16. Tutta ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione, pare che una macchina che viaggiava in direzione Lucca abbia violentemente impattato contro un tir che procedeva in versione Garfagnana.



Fortunatamente non si sono registrati gravi feriti. Una sola paziente è stata portata, in codice giallo (ma per dinamica), al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca.



Dopo circa due ore dall'incidente, si sono registrate ancora lunghe code.