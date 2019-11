Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Moschea a Chifenti? Si faccia chiarezza"

mercoledì, 20 novembre 2019, 14:47

Yamila Bertieri, consigliere Lega di opposizione di Borgo a Mozzano, solleva, dopo un post pubblicato su Facebook dal sindaco e dopo le molte segnalazioni di preoccupazione da parte dei cittadini, dubbi riguardo l’apertura del centro culturale islamica a Chifenti, “Al Baraka”, da dieci anni presente in Valle del Serchio, precisamente a Gallicano.



“Una corretta informativa - scrive Bertieri - avrebbe dovuto tenere conto anche dell'opinione dei cittadini di Chifenti e di tutto il territorio comunale. Siamo sicuri che lo stabile privato nella frazione sará utilizzato come sala di ritrovo per le proprie attività o sarà adibito a moschea? Vigileremo, chiederemo l'accesso agli atti per avere chiarezza!”



I referenti Lega ne sono informati perché questa situazione, a loro avviso, merita attenzione.