Borgo a Mozzano



Consiglio, approvata variante al regolamento urbanistico

mercoledì, 27 novembre 2019, 15:04

di simone pierotti

Il regolamento urbanistico del comune di Borgo a Mozzano è finalmente realtà e, dopo un laborioso iter burocratico, viene approvata la quinta variante. La seduta del consiglio di ieri sera era centrata su questo importante strumento, arrivato a compimento grazie al lavoro di squadra di giunta, commissioni e tecnici. Come ha spiegato il sindaco Patrizio Andreuccetti, la variante è frutto di anni di lavoro e raccoglie i suggerimenti e le richieste di cittadini ed enti. “C’è una generale inversione di tendenza, si tende a costruire meno. C’è poi la necessità di rinnovare l’utilizzo di terreni per fini pubblici, si è tenuto conto della prevenzione del territorio e del piano intercomunale in fase di approvazione. Ringrazio tutti i professionisti e tecnici che vi hanno lavorato, il resp. dell’ufficio urbanistica Massimo Vergamini, i vari tecnici, Alessandro Brunini, Giancarlo Carmassi e l’ing. Angela Piano. Lo stesso dott. Vergamini è intervenuto per illustrare l’iter con cui si è giunti alla stesura definitiva del regolamento urbanistico: “Dopo l’approvazione della variante sono previste le osservazioni di privati ed enti e a tenuto conto del parere del Genio Civile regionale. Sono giunte 38 osservazioni da privati, di cui 20 accolte, più 10 contributi dai vari enti. Obiettivo del piano è quello di aggiornare, rivedere le previsioni di realizzazione di opere pubbliche e di aree abitative, allineare la variante a norme sopravvenute, al piano ambientale, al piano integrato, alle norme sul rischio idraulico e al piano intercomunale”.

Dopo alcuni appunti su variazioni al bilancio previsionale, chiariti dall’assessore Profetti, l’assessore Viviani ha fatto il punto sulle commissioni consultive speciali. Le commissioni, al momento, sono 6 ma se ne aggiungeranno altre 2 a breve, contro le 10 precedenti. Le commissioni sono: Lavoro, solidarietà e pari opportunità; Federalismo fiscale, Sanità, protezione civile e tutela del territorio, Promozione del territorio, turismo e sport, Energie rinnovabili e ambiente; Agricoltura e attività venatorie (di questa commissione fanno parte anche i 5 capi squadra della caccia al cinghiale).

Tra le comunicazioni, Yamila Bertieri ha voluto ricordare la giornata contro la violenza sulle donne, esortando l’amministrazione ad adottare ogni iniziativa utile a combattere il problema. Il sindaco Andreuccetti ha poi comunicato che i lavori di adeguamento alla scuola elementare stanno terminando ma il trasferimento degli alunni, per motivi concordati con il corpo insegnante, avverrà solo con il nuovo anno scolastico. Inoltre ha sottolineato che sta volgendo al termine l’iter per l’intitolazione del plesso ad Emilio Tampucci e della scuola di Valdottavo ad Ivo Bertagna.