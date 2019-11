Borgo a Mozzano



Consiglio unito per salvare i posti di lavoro di Schott e United Converting

venerdì, 15 novembre 2019, 14:19

di simone pierotti

Consiglio comunale denso di argomenti, che si è protratto fino a tarda ora vista la delicatezza di alcuni temi affrontati. In particolare, al primo punto dell’ordine del giorno c’era la situazione lavorativa sul territorio comunale, in particolare aggiornando sui due casi più attuali e spinosi, quello della Schott Italvetro e quello della United Converting. Grande e sentita la partecipazione del pubblico, composto in gran parte da operai e rappresentanti sindacali dei due stabilimenti.

La seduta di ieri sera è stata, a suo modo, “storica”, essendo la prima presieduta dal nuovo segretario generale dott. Daniele Giorgi. Il consiglio si è aperto con la disanima del primo cittadino Patrizio Andreuccetti: “Se leggiamo le recenti statistiche sul grado del rischio di impoverimento dei comuni nella nostra provincia, il nostro comune è tra i 3 – 4 meno a rischio. Tuttavia ci sono due situazioni delicate che stiamo monitorando, la Schott Italvetro e United Converting. Come amministrazione comunale non possiamo certamente decidere al posto delle multinazionali ma utilizziamo tutti gli strumenti possibili, seguendo da vicino la situazione al fianco di lavoratori, sindacati e le stesse aziende. Non serve farsi pubblicità o scrivere articoli, ma lavorare anche sotto traccia al fianco dei sindacati e con gli organi sovra comunali. Per quanto riguarda la Schott, l’azienda conferma che ci sono rischi di medio termine, fino ad ottobre 2020 è attivo il contratto di solidarietà. Alla United Converting ci sono ordinativi ma c’è un problema di liquidità”.

Viene fatto intervenire il consigliere Armando Fancelli, delegato al lavoro nonché dipendente Schott da 30 anni: “Vivo questa situazione sulla mia pelle, come amministrazione siamo costantemente a contatto con le rappresentanze sindacali e le RSU”. Dai banchi della minoranza interviene Jamila Bertieri, che legge una propria relazione sul delicato momento. Seguo alcuni minuti di botta e risposta quando Fancelli, che non ha gradito recenti uscite a mezzo stampa dell’opposizione, sottolinea il proprio disappunto. Dal consigliere Lorenzo Bertolacci arriva la notizia che ci sarebbe una novità riguardo la United Converting, con la possibilità che dal 1° dicembre nasca una nuova società che ripartirà supportata da gruppi esteri, e la conferma che sono stati effettuati i bonifici del 25% degli stipendi del mese di agosto”. L’assessore Profetti e il sindaco Andreuccetti chiedono di lasciare da parte ogni polemica ma di lavorare insieme per affrontare questa crisi e trovare soluzioni, coinvolgendo ogni parte sia ritenuta utile alla causa. Si decide di sospendere il consiglio per scrivere, di comune accordo, tra maggioranza e minoranza, una presa di posizione congiunta con cui si esprime sostegno affinchè si percorrano tutte le strade politiche e non per difendere i posti di lavoro.