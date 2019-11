Borgo a Mozzano



Eliseo Sandretti in concerto alla Chiesa di Cune

giovedì, 7 novembre 2019, 08:33

Sarà Eliseo Sandretti il protagonista del secondo appuntamento della X edizione degli “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della Cultura” che si terrà domenica 10 novembre, alle ore 17.15, presso la Chiesa parrocchiale di Cune. Sandretti organista e clavicembalista originario proprio di Borgo a Mozzano si esibirà, nel concerto di Cune, con entrambi gli strumenti eseguendo musiche di Frescobaldi, Scarlatti e Pescetti sulla spinetta e musiche di Gherardeschi e Ugolini all’organo.



Eliseo Sandretti ha studiato organo sotto la guida del padre e si è diplomato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio “Martini” di Bologna. In seguito si è diplomato in Clavicembalo presso il Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara. Ha altresì conseguito la Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Pisa con una tesi relativa alla moderna Filosofia del Linguaggio. Si è perfezionato con gli organisti Harald Vogel per l’antica letteratura della Germania del Nord, Lieuwe Tamminga per la musica fiamminga, Stefano Innocenti per l’antica letteratura italiana per organo, Jacques Van Oortmersen per l’opera organistica di J. S. Bach e Guy Bovet per l’antica letteratura organistica spagnola. E’ docente di Organo presso l’Istituto Musicale Diocesano “R. Baralli” di Lucca e presso la Scuola “Don Gino Gragnani” di Viareggio. E’ autore di pubblicazioni sulla storia dell’organo e sulla sua letteratura. Si occupa anche delle problematiche relative al restauro degli antichi organi storici del territorio lucchese. E’ direttore della sezione “Antichi strumenti musicali” dell’Istituto Storico Lucchese. Tiene regolarmente concerti sia all’organo che al clavicembalo segnalandosi per l’adozione delle antiche diteggiature ricostruite in base allo studio dei trattati e delle musiche delle varie epoche storiche. Ha tenuto un seminario internazionale sulle antiche diteggiature per organo presso l’Accademia “Gherardeschi” di Pistoia. Si dedica alla composizione di brani organistici, soprattutto di destinazione liturgica. Alcune sue composizioni sono state eseguite in varie Rassegne Regionali per le scuole ad Indirizzo Musicale della Toscana. E’ stato invitato regolarmente a suonare nella rassegna “Concerti d’autunno” della Diocesi di Rovigo e nella manifestazione dei “Vespri d’organo” di Pistoia. E’ poi chiamato come clavicembalista e organista a realizzare il basso continuo in numerosi concerti vocali e strumentali. Si è esibito, oltre che in Italia, anche in Norvegia e Austria.



Il concerto è realizzato grazie alla collaborazione dell’Unità pastorale di Borgo a Mozzano – Cune. La Stagione è organizzata dalla Scuola Civica di Musica “Salotti” con il Patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano sotto la direzione artistica di Giacomo Brunini. Tutti i concerti sono ad ingresso libero ad offerta. Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – Cell. 3498496612 o visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it