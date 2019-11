Borgo a Mozzano



Giovane investito da un’auto

giovedì, 28 novembre 2019, 21:07

di simone pierotti

Incidente questa sera, attorno alle 19, a Borgo a Mozzano, di fronte al popolare bar “Il Pescatore”. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, un’automobile condotta da una donna del luogo avrebbe investito un giovane, anch’egli residente in zona, mentre stava attraversando la carreggiata.



Il mezzo procedeva in direzione Ponte della Maddalena quando ha impattato il giovane: in quel momento stava piovendo e, unitamente all’ora tarda, la scarsa visibilità sembra essere la ragione principale dell’incidente.



Allertato il 118, sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Borgo a Mozzano, che ha prestato i primi soccorsi al malcapitato. Fortunatamente sembrano non esserci state conseguenze: il giovane è stato comunque trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca. Sul luogo sono poi intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e dirigere il traffico. I disagi alla circolazione, comunque, sono stati abbastanza limitati.