Borgo a Mozzano



Grande successo per la giornata dedicata alla castagna: tanta gente a Cune

lunedì, 18 novembre 2019, 09:59

di simone pierotti

Il maltempo non è riuscito a fermare le tante persone che, fin dal mattino di domenica 17 novembre, hanno raggiunto Cune, la piccola frazione montana pochi chilometri sopra il capoluogo. La prima edizione di “Il Castagno Istregoso”, manifestazione gastronomica e culturale dedicata alla valorizzazione della castagna e dei suoi derivati, ha riscosso un ottimo successo che, con gli anni, non potrà che crescere. La giornata è stata organizzata in collaborazione con il comune di Borgo a Mozznao, la società “Le Macchie”, la Parrocchia di Cune, l’Istituto Storico di Borgo a Mozzano, l’Associazione Castanicoltori della Lucchesia e, naturalmente, i tanti volontari delle varie associazioni paesani, sempre attive nel corso dell’anno nell’organizzare eventi e lavori per valorizzazione il proprio paese.

Tanta la partecipazione, la mattina, al convegno “Il castagno tra storia, tradizione e prodotti tipici” a cura dell’Istituto Storico Lucchese sezione Borgo a Mozzano, Associazione Castanicoltori Lucchese e società semplice Le Macchie di Cune. Il dott. Tomas Matraia ha fatto da coordinatore (o come è stato definito … facilitatore) all’incontro, introdotto dal saluto del sindaco Patrizio Andreuccetti che ha sottolineato il bel rapporto di collaborazione pubblico – privato tra amministrazione e comunità come quella di Cune. Molto seguiti gli interventi dei vari relatori: il prof. Gabriele Matraia con “Acunia e il castagno: dal rastello alla vinata”, con un’approfondita relazione sul castagno e i suoi derivati nella vita quotidiana di un tempo; il dott. Massimo Giambastiani (Associazione Castanicoltori Lucchesia) con “Lo stato di Lucca e il castagno”, Stefano Fazzi (Società delle Macchie di Cune) con “L’agro-biodiversità della selva. Castagne e prodotti tipici”. Molto gradito, l’intervento dell’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi. Al convegno sono intervenuti anche gli assessori Profetti, Viviani, i consiglieri Girelli, Fancelli e Bertieri.

Intanto, per le vie del paese, sono stati aperti stand eno - gastronomici con prodotti a km 0, street food e mercatini di artigianato e prodotti tipici. Tutto esaurito per il pranzo preparato dalle ormai note cuoche di Cune con prodotti locali e fatti in casa. A seguire, per tutto il pomeriggio, la gente si è riversata nelle vie e nelle piazze di Cune per la degustazione di necci, mondine, fogaccette, bombonecci, torte, vin brulè, e per ammirare le stupende e caratteristiche macchine agricole d’epoca. Stefano Fazzi e i suoi “Pratici della Cune” hanno poi guidato i curiosi in un originale tour dei “metati in funzione”. A metà pomeriggio, animazione con un concerto della Merciful Band della Misericordia di Borgo a Mozzano. Al termine della bella giornata, tutti i volontari e gli organizzatori si sono ritrovati presso il locale del teatro per una cena finale a base dei “resti” del pomeriggio.