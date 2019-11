Borgo a Mozzano



Halloween Celebration da paura: Borgo invasa da tutta Italia

venerdì, 1 novembre 2019, 12:05

di simone pierotti

Una grande folla di persone ha invaso, ieri sera, Borgo a Mozzano per l’ormai tradizionale evento di “Halloween Celebration”, giunta alla sua 26^ edizione. Un appuntamento che si è rinnovato nel segno della tradizione, con il consueto schema di sempre che lo ha reso il più grande evento legato a questa festa in Italia. Non a caso tra le migliaia di persone che hanno affollato il centro storico borghigiano, tante sono giunte da ogni parte d’Italia sfruttando, peraltro, la concomitanza con la vicina manifestazione di Lucca Comics.

Le condizioni atmosferiche incerte, nelle prime ore del pomeriggio, avevano fatto preoccupare gli organizzatori ma, fortunatamente, hanno retto consentendo un regolare svolgimento della serata. La “sceneggiatura” della giornata ha mantenuto il tradizionale programma, con la lunga via del centro storico trasformata in un percorso dell’orrore, tra scene e rappresentazioni legate al mondo del brivido, spettacoli di magia, band musicali live, mostre e, soprattutto, tantissima gente mascherata: streghe, vampiri, zombie, ovviamente ma anche le più moderne legate al mondo dei Cosplayer, fenomeno esploso letteralmente negli ultimi anni.

A metà serata, come sempre, la tradizionale rappresentazione della leggenda di Lucida Mansi, con il corteo che ha condotto gli attori e le comparse fino al Ponte del Diavolo, con il gran finale dei fuochi artificiali. La notte non si è però fermata perché tanti giovani e meno giovani hanno continuato ad affollare Borgo a Mozzano fino alle prime ore del mattino.

Video Halloween Celebration da paura: Borgo invasa da tutta Italia