Il Gal finanzia un progetto per il rilancio del centro storico di Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 15 novembre 2019, 22:18

Oltre alle problematiche lavorative nel territorio di Borgo a Mozzano, nel corso dell’ultimo consiglio comunale si è fatto il punto sull’ultima edizione di Halloween Celebration, evento “amato e odiato” un po' da tutti ma pur sempre l’evento più noto nel mondo per questo territorio

venerdì, 15 novembre 2019, 14:19

Consiglio comunale denso di argomenti, che si è protratto fino a tarda ora vista la delicatezza di alcuni temi affrontati. In particolare, al primo punto dell’ordine del giorno c’era la situazione lavorativa sul territorio comunale, in particolare aggiornando sui due casi più attuali e spinosi, quello della Schott Italvetro e...

venerdì, 15 novembre 2019, 10:20

Alle ore 10,30 di giovedì 21 novembre si terrà l'inaugurazione della mostra "Amico Albero" allestita nel Palazzo Comunale dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano. L'esposizione rimarrà aperta fino al 30 novembre. A seguire, al parco giochi della Madonna De' Ferri, recentemente rinnovato, si provvederà alla messa a dimora...

giovedì, 14 novembre 2019, 17:17

Domenica 17 novembre a Cune, frazione montana del comune di Borgo a Mozzano, si svolgerà la prima edizione del “Al castagno Istregoso”. Una giornata gastronomica e culturale interamente dedicata alla valorizzazione del prodotto principe di questo territorio: la castagna e dei sui derivati

giovedì, 14 novembre 2019, 16:30

La F.I.T.A. Lucca in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano e con l’Associazione Filodrammatica di Valdottavo organizza, a partire da venerdì 15 novembre, quattro serate al Teatro C. Colombo di Valdottavo in compagnia del Teatro Amatoriale

giovedì, 14 novembre 2019, 09:58

Un appuntamento da non perdere quello del 16 novembre alle ore 21,15 al teatro di San Romano di Motrone, comune di Borgo a Mozzano per la prima teatrale della zona della commedia comica “te la do io la cura…..” di Simona Quilici