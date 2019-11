Borgo a Mozzano



Il Lydian Guitar Trio in concerto a Diecimo

giovedì, 21 novembre 2019, 09:02

Si terrà domenica 24 novembre, alle ore 17.15, presso la Biblioteca San Giovanni Leonardi di Diecimo il quarto appuntamento della stagione musicale promossa dalla Scuola Civica di Musica “Salotti” di Borgo a Mozzano.

Protagonista del concerto sarà il Lydian Guitar Trio formato da Nicola Fenzi, Dario Atzori e Giacomo Brunini che si esibiranno con un programma che spazia dal periodo classico ai nostri giorni con musiche di Filippo Gragnani, Astor Piazzolla , Paul Hindemith, e dei compositori contemporanei Antonio Gabriele Martinico e Luca Guidi.

I tre giovani chitarristi sono brillantemente diplomati sotto la guida del M° Nuccio D’Angelo all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Mascagni” di Livorno e si esibiscono regolarmente come solisti o in varie formazioni cameristiche per importanti associazioni ed enti musicali in Italia e all’estero affiancando alla carriera concertistica una ricca attività didattica che li vede docenti di chitarra e musica d’insieme in diverse scuole di musica in Provincia di Lucca e Pisa.

Prima dell’inizio dello spettacolo, alle ore 16.15, sarà possibile partecipare ad una visita guidata che partirà dalla Pieve di Diecimo per raggiungere la casa natale di San Giovanni Leonardi sede del concerto.

Si ringrazia per la collaborazione nell’organizzazione degli eventi l’Associazione San Giovanni Leonardi, i Padri Leonardini e lo staff di “Borgo è bellezza”.

La Stagione è organizzata dalla Scuola Civica di Musica “Salotti” con il Patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano sotto la direzione artistica di Giacomo Brunini. Tutti i concerti sono ad ingresso libero ad offerta. Per ricevere maggiori informazioni sul concerto e la visita guidata è possibile contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – Cell. 3498496612 o visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it