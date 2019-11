Borgo a Mozzano



In auto contro un albero: giovane in ospedale

sabato, 30 novembre 2019, 08:58

Si è schiantato contro un albero, intorno alle 3.58, con la sua auto. Brutta avventura per un 20enne che, stanotte, è stato soccorso in località Tempagnano, nel comune di Borgo a Mozzano.



Sul posto si sono diretti i sanitari del 118, con la Misericordia di Borgo a Mozzano, e i carabinieri per i rilievi. Il giovane è stato trasportato in codice rosso (ma per dinamica) all'ospedale San Luca di Lucca. Non risulta comunque in pericolo di morte.