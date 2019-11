Borgo a Mozzano : valdottavo



"La cena dei cretini" in scena al Teatro Colombo

giovedì, 14 novembre 2019, 16:30

La F.I.T.A. Lucca in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano e con l’Associazione Filodrammatica di Valdottavo organizza, a partire da venerdì 15 novembre, quattro serate al Teatro C. Colombo di Valdottavo in compagnia del Teatro Amatoriale.

Domani, venerdì 15 novembre, alle ore 21:15, partenza spumeggiante con la Compagnia del Molo di Viareggio che metterà in scena “La cena dei cretini” di Francis Veber, esilarante commedia dalla trama semplice ma di grande impatto comico: ogni mercoledì sera un gruppo di amici, ricchi e annoiati, organizza per tradizione la cosiddetta “cena dei cretini”, alla quale i partecipanti devono portare un personaggio creduto stupido e riderne sadicamente per tutta la serata. Peccato che, per la sera in questione, uno degli organizzatori sia rimasto bloccato con la schiena e costretto a rimandare il tanto agognato evento. Il caso vuole che proprio lo stoltarello di turno, dedito a realizzare modellini monumentali con il solo uso dei fiammiferi, si rechi comunque a fargli visita, dando vita, così, a una notevole concatenazione di eventi degni di pura ilarità, ribaltando la situazione e passando, per così dire, da vittima a carnefice, in un crescendo di errori, gags e malintesi veramente divertenti.

“La cena dei cretini” è un’esilarante commedia che coinvolge il pubblico in un turbinio di risate, di fronte alle paradossali situazioni che i protagonisti sono costretti a vivere, loro malgrado. Francis Veber (autore tra l’altro de L’apparenza inganna, La capra, Il rompiballe) analizza la nostra società con lucida ironia, sovverte i luoghi comuni e mostra il lato cattivo di ognuno di noi, regalandoci un divertimento (questo sì) intelligente. La forza di questa commedia sta proprio nella semplicità e genuinità della risata che provoca, nella mancanza assoluta di volgarità e in quella punta di moralismo che non guasta. Si ride e si riflette senza accorgersene.

Con Stefano Toncelli, Vincenzo Puosi, Paolo Bonanni, Paolo Masini, Gabriella Gori, Silvia Barbieri, Sandro La Ferla per la regia di Stefano Toncelli.

Note di servizio per tutti e quattro gli spettacoli

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:15.

L’ingresso costa € 7 (gratuito per bambini fino a 8 anni)

Per informazioni e prenotazioni si può contattare Rita Nelli al 320/6320032 e alla mail fitalucca@gmail.com.