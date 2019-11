Borgo a Mozzano



La comunità di Cune celebra la Festa del Ringraziamento a San Bartolomeo

domenica, 24 novembre 2019, 19:07

Si è svolta quest’oggi, domenica 24 novembre, la tradizionale giornata della Festa del Ringraziamento a San Bartolomeo, presso l’omonimo ex romitorio e chiesa, ancora oggi perfettamente conservata a pochi km sopra Cune, lungo il sentiero che porta al Monte Bargiglio.

Un luogo di pace e quiete, che un gruppo di cittadini di Cune, denominati “Romiti di San Bartolomeo”, tiene pulito e in ordine. La festa viene organizzata tutti gli anni per ritrovarsi in questo posto affascinante e ringraziare il Santo a cui il paese è devoto. Tanti paesani hanno raggiunto l’ex romitorio fin dal giorno precedente per pulire l’area, preparare il pranzo e allestire la chiesa per la celebrazione. Domenica mattina il parroco Don Francesco Maccari ha celebrato la messa nell’antica chiesa, dopo aver benedetto i doni offerti dai paesani al Santo. Rispettata anche la tradizione del pranzo a base di prodotti locali all’interno dell’ex romitorio.