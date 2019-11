Borgo a Mozzano



La Lega della Valle del Serchio chiama a raccolta i suoi sostenitori

venerdì, 29 novembre 2019, 08:53

Lunedì 2 dicembre alle 21, presso la sala delle Oblate di Borgo a Mozzano, si terrà la riunione con gli eletti, i sostenitori e i militanti Lega Salvini Premier di tutta la Media Valle Garfagnana per presentare le due nuove nomine: il nuovo commissario Luigi Pellegrinotti e il responsabile delle relazioni esterne Damiano Simonetti.



"Un incontro - affermano gli esponenti del Carroccio - per iniziare il nuovo percorso sul territorio accampognato anche dall'aumento di consensi dimostrato in primis dal tesseramento. Una riunione aperta al confronto e al dialogo, poiché ci aspettano nuove sfide come le elezioni provinciali dove sarà impegnata la nostra amica Yamila Bertieri già consigliere in quota Lega nel comune di Borgo a Mozzano e in rappresentanza della Media Valle e Garfagnana, poi a seguire le amministrative e le regionali, nuovi traguardi e nuove soddisfazioni. Per questo vogliamo coinvolegere tutti nel rispetto dei ruoli e delle regole".