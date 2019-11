Borgo a Mozzano



La viola da gamba di Francesco Tomei protagonista degli “Incontri Musicali”

giovedì, 14 novembre 2019, 09:01

Sarà la viola da gamba di Francesco Tomei la protagonista del terzo appuntamento degli “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della Cultura” che si terrà domenica 17 novembre, alle ore 17.15, presso la Biblioteca del Convento di San Francesco a Borgo a Mozzano. “Bassorilievi a 7 corde” è il titolo del concerto che vedrà l’esecuzione di musiche di Monsieur de Sainte Colombe, Tobias Hume, G.Ph.Telemann, Marin Marais.

Francesco Tomei, muove i primi passi in ambito musicale “extra-classico” suonando vari strumenti quali chitarra elettrica, basso elettrico, Stick; inizia lo studio del contrabbasso al Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze parallelamente a collaborazioni varie, con i cantautori Andrea Chimenti, Marco Parente, con il chitarrista Massimo Fantoni (con il quale realizza il cd “Barra a dritto” C.P.I.1998), live e in studio (tra le altre arrangia per archi un brano dei Consorzio Suonatori Indipendenti – 2000). Nel 1996 si diploma in contrabbasso al Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria sotto la guida del M° U. Fioravanti. In seguito si perfeziona con il M° A.Bocini presso la Scuola di Musica di Fiesole. Come contrabbassista ha collaborato e collabora con diverse formazioni sinfoniche e da camera: Orchestra Symphonica Toscanini, Orchestra di Padova e del Veneto, I Pomeriggi Musicali di Milano, Erl Tiroler Festspiele (Austria), Orchestra Promusica di Pistoia, Ensemble Nuovo Contrappunto, Orchestra della Toscana, Orchestra da camera di Perugia. È il primo contrabbasso della Camerata Strumentale Città di Prato. Dal 2002 affianca alla professione di contrabbassista l’attività di violista da gamba iniziando lo studio sotto la guida del M° Paolo Biordi, con il quale si diploma nel giugno 2007 presso il conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, e consegue il Diploma di Biennio di II livello nel 2010 con lode. Coltiva l’interesse per le esecuzioni con strumenti antichi che lo porta a collaborare con i gruppi Le Musiche Nove (con Cecilia Bartoli, Simone Kermes, Jochen Kowalsky), Ausermusici, Academia de Li Musici e Athestis Chorus, Ensemble L'Homme Armé. A maggio 2015 è uscito il suo primo CD da solista per Sony Deutsche Harmonia Mundi con l'Ensemble Bassorilievi: Trios & Quartets for Flute and Viola da gamba di Telemann, prima edizione integrale. Ha al suo attivo almeno altre 40 registrazioni per varie case discografiche: Sony classical, Sony Deutsche Harmonia Mundi, Glossa, Brilliant Classics, CPO, Hyperion, ARTS, Tactus, Symphonia, Panclassics. Il concerto è realizzato con la preziosa collaborazione della Misericordia di Borgo a Mozzano. La Stagione è organizzata dalla Scuola Civica di Musica “Salotti” con il Patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano sotto la direzione artistica di Giacomo Brunini. Tutti i concerti sono ad ingresso libero ad offerta. Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – Cell. 3498496612 o visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it