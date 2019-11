Borgo a Mozzano



Latte alla spina: a chi serve il distributore abbandonato?

venerdì, 29 novembre 2019, 16:49

di giuseppe bini

Un nostro lettore ci ha segnalato lo stato di abbandono in cui versa il distributore di latte crudo di Borgo a Mozzano, in via Italia, ormai da tempo fuori servizio.



In effetti dove dovrebbero regnare ordine, pulizia e soprattutto erogazione di latte freschissimo della Garfagnana, come sbandierato dai cartelloni pubblicitari, regna invece il degrado: ruggine, ragnatele e cartacce certificano lo stato di abbandono del distributore automatico.



Un cartello ci informa della chiusura momentanea dell'erogazione di latte, dovuta a mancanza di produzione, anche se gli abitanti del posto assicurano che sono ormai diversi mesi che il servizio è di fatto chiuso.



Il punto vendita è stato, in effetti, cancellato anche dalla guida MilkMaps, sito a cui rimanda anche la Coldiretti, che, dove una volta era indicato il punto di Borgo a Mozzano, adesso presenta un triste spazio vuoto.



La provincia di Lucca rimane tuttavia la numero uno in Toscana per presenza sul territorio di questi punti che consentono ai cittadini di rifornirsi di latte freschissimo, a prezzi minori rispetto alla grande distribuzione e soprattutto riducendo l'impatto ambientale: si arriva con la propria bottiglia di vetro e si evita di utilizzare gli involucri di plastica o tetrapack presenti sugli scaffali dei supermercati.



In provincia di Lucca i punti sono dislocati a Castelnuovo Garfagnana, Gallicano, Piazza al Serchio, Minucciano, Pieve Fosciana, Camaiore e Forte die Marmi. nella sola Grafagnana, secondo una stima di Coldiretti, vengono consumati oltre 5 mila di latte alla spina a settimana.



A tessere le lodi di questo sistema distributivo era stato in passato l'ex presidente di Coldiretti Toscana, Tullio Marcelli: "E’ un’esperienza che in permette di risparmiare sia in termini ambientali che in termini eonomici: basta solo 1 euro per garantirsi un litro di latte bianchissimo, non trattato, e sicuro al 100% contro l’1,50 euro circa a litro, al cartone, in qualsiasi negozio della grande distribuzione. Ogni giorno, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno in tutta la Toscana”.



Tutte queste prerogative però non hanno evidentemente "sfondato" per quanto riguarda il bacino di utenza che si riversa su Borgo a Mozzano, dove la "spina" è posizionata, per altro, in un punto cruciale della viabilità verso la Grafagnana: in via Italia, all'interno di un parcheggio a servizo della zona commerciale, alla rotonda del ponte Pari, dove il Brennero si collega con la Ludovica.