Borgo a Mozzano



Lega chiede una riunione su crisi Schott-Italvetro

mercoledì, 6 novembre 2019, 09:03

La Lega, attraverso il consigliere comunale di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri e il responsabile degli enti locali Massimiliano Baldini, chiede che il sindaco Patrizio Andreuccetti ed il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, convochino una riunione urgente sulla crisi che sta colpendo l'azienda “Schott Italvetro”.

"Una riunione - spiegano gli esponenti del Carroccio - che veda la presenza di tutti i parlamentari e dei consiglieri regionali della provincia di Lucca, altresì aperta ai consiglieri comunali dei comuni del comprensorio coinvolto ed alle forze politiche interessate. Riteniamo che il tema del lavoro, per Borgo a Mozzano e per l'intera Valle del Serchio, sia importantissimo ed è giusto che i rappresentanti delle istituzioni locali, sia regionali che nazionali, devono muoversi in modo unitario per poter contribuire alla migliore soluzione della crisi aziendale della “Schott Italvetro” la cui ricaduta prospettata sarebbe pesantissima per le nostre famiglie, se non per l’intera comunità, poiché tra personale interno e indotto l’azienda occupa circa 200 persone e la zona industriale in cui è situata, Anchiano-Socciglia, è una delle aree produttive più importanti del territorio comunale di Borgo a Mozzano".

"Quindi - concludono Baldini e Bertieri - ogni prospettiva di licenziamento deve essere evitata, i lavoratori sostenuti e il diritto al lavoro garantito".