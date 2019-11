Borgo a Mozzano



Maggioranza e minoranza unite a sostegno di Schott Italvetro e United Converting

domenica, 17 novembre 2019, 19:11

Il consiglio comunale di Borgo a Mozzano, in maniera unitaria, esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori della Schott Italvetro e della United Converting e a tutte le altre (eventuali) attività in difficoltà del territorio comunale.



“Sosteniamo il lavoro dei rappresentanti sindacali aziendali e provinciali – sottolineano i due gruppi consiliari - con loro promuoviamo l’apertura (United Converting) e/o riapertura (Schott Italvetro) dei tavoli istituzionali presso gli enti preposti se e quando le trattative li renderanno utili o indispensabili. Ci faremo promotori di mantenere un clima unitario sulle vicende Schott e UC, all’interno dei percorsi che potranno vedere coinvolte tutte le forze politiche. Utilizzando gli strumenti previsti dallo Statuto Comunale, ci impegniamo ad affrontare in modo permanente le problematiche occupazionali, ricercando e promuovendo possibili iniziative a favore dei lavoratori, convocando in tempi ragionevoli le commissioni di riferimento, sia quella consiliare che extra consiliare. Nel frattempo tutti vigileremo costantemente l’evolversi delle vertenze in atto”.