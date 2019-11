Borgo a Mozzano



Nel segno della tradizione, torna il concorso dei presepi della Misericordia

martedì, 26 novembre 2019, 16:32

Torna una bella tradizione della Misericordia di Borgo a Mozzano, che riprenderà il concorso dei presepi. Torna “Presepiamoci 2019” ma con una formula rinnovata ed innovativa, con il coinvolgimento dei social, dando così la possibilità alla rete di valutare i lavori e di esprimersi attraverso i like.

Il concorso ha per oggetto fotografie a tema “presepio” e si svolgerà all’interno della pagina facebook della Misericordia di Borgo a Mozzano. Possono partecipare al concorso privati (solo maggiorenni), parrocchie, scuole, comitati paesani, associazioni e famiglie. Una volta che sulla stessa pagina venga dichiarato l’inizio del concorso, i partecipanti potranno inviare le foto all’indirizzo mail info@misericordiaborgo.org in formato jpg comunicando altresì i propri dati anagrafici, il numero di telefono, l’indirizzo e il luogo dove è esposto il presepio, entro e non oltre le ore 24:00 del 25 dicembre. Una volta che la foto sarà pubblicata sulla pagina, potrà ricevere i like.

Verranno premiate le 3 fotografie che avranno ricevuto il maggior numero di like entro le ore 24:00 del 5 gennaio 2020. I premi saranno costituiti da buoni spendibili presso negozi e attività di Borgo a Mozzano.