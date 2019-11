Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune chiede più controlli e interventi nella pulizia dei fossi

sabato, 23 novembre 2019, 09:14

Nell'ultimo consiglio comunale che si è tenuto il 14 novembre, il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" di Borgo Mozzano ha presentato un'interpellanza riguardante la cattiva gestione della manutenzione del fosso situato in via Pedogna, nella frazione di Dezza.

Il gruppo ha sottolineato, anche attraverso il materiale fotografico: "Vi era la presenza di accumuli di detriti non opportunamente rimossi che ostruivano, dato il cambiamento di volume, il defluire dell'acqua e che causavano, con le forti precipitazioni (in questi ultimi anni sempre più potenti, dovute dal cambiamento climatico), lo straripamento del canale, con possibili danni a cose e/o persone poiché sopra di esso ci passa la strada comunale".



"Fortunatmente, il giorno prima del consiglio - afferma Orgoglio Comune - vi è stato un intervento esterno da parte degli operai comunali, i quali però non sono potuti intervenire internamente al canale poiché, come è stato risposto dalla maggioranza attraverso la lettura di una relazione fatta dagli uffici addetti, la competenza è dell'ente Consorzio di bonifica".



"Abbiamo chiesto al comune - concolude il gruppo di minoranza - di attivarsi il più velocemente possibile dal momento che è stata rilevata una problematica, più volte segnalata anche dai cittadini, inerente al normale funzionamento, sollecitando l'ente preposto a ridurre i tempi di intervento, dato che riteniamo che una corretta manutenzione di fossi e canali rappresenta il presupposto fondamentale per prevenire tutti i fattori di rischio idrogeologico nell'ottica di un'efficace tutela del territorio".