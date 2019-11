Borgo a Mozzano



“Orgoglio Comune” chiede soluzioni per la crisi di Schott Italvetro e United Converting

mercoledì, 13 novembre 2019, 08:34

Nella seduta consiliare convocata per domani (giovedì 14 novembre), alle 21, si parlerà di crisi occupazionale sul territorio comunale di Borgo a Mozzano, ed in particolare grazie ad una interrogazione della minoranza, si parlerà delle crisi aziendali di Schott e United Converting.

“Siamo preoccupati per il futuro occupazionale dei lavoratori – afferma “Orgoglio Comune” - ed è per questo che il 4 novembre abbiamo presentato un’interrogazione urgente al sindaco e al consigliere con delega al lavoro, per conoscere le notizie di cui l’amministrazione comunale è in possesso in ordine a queste crisi aziendali e se l’amministrazione intenda aprire un tavolo di confronto con la proprietà e con le direzioni aziendali delle due aziende, offrendo tutto il necessario sostegno e coordinando l’eventuale intervento delle Istituzioni dei rappresentanti politici che, a qualsiasi livello, possano offrire aiuto”.

“Invitiamo quindi – conclude il gruppo - i lavoratori di Schott e UC ad essere presenti al prossimo consiglio comunale”.