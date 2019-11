Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Non riconosciamo alcuna autorità al referente di frazione"

martedì, 26 novembre 2019, 09:01

"Non riconosciamo, nè riconosceremo, alcuna autorità al referente di frazione!" Questa la posizione espressa dal gruppo di opposizione del comune di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", durante l'ultimo consiglio comunale.



"La scelta dell'amministrazione di procedere con decreti sindacali alla nomina dei referenti di frazione - esordiscono i consiglieri -, figura non prevista da nessuna norma statutaria o regolamentare del comune, rappresenta per noi un atto antidemocratico e di arroganza con il quale si sottrae il diritto ai cittadini di scegliere autonomamente chi li dovrà rappresentare".



"Nel primo articolo dello statuto comunale - spiegano - sono indicati i "principi generali" ai quali si deve ispirare l'operato degli amministratori comunali ed espressamente si prevede che debbano essere privilegiati i rapporti con le associazioni i cui organi sono eletti a suffragio universale! Ma il tentativo della maggioranza è evidente: si vuole "istituzionalizzare" dei cittadini, in violazione dei principi generali dello statuto, creando delle figure, apparati di partito, non rappresentative dell'intera frazione ma solo della parte politica che le sceglie".



"Noi - conclude il gruppo - invitiamo i cittadini a rivendicare il proprio diritto di scelta e rinnoviamo altresì l'invito al sindaco ad impegnarsi, in attuazione di quanto previsto dallo statuto, per far sì che vengano istituiti, dove ancora non sono presenti, i comitati paesani che, democraticamente eletti, sono gli unici interlocutori in grado di rappresentare legittimamente gli interessi delle singole frazioni. È necessario che Sindaco e maggioranza accettino le regole della democrazia che impegnano gli amministratori a dialogare anche, e forse soprattutto, con chi la pensa diversamente!"